YouTube Music : l'upload de sa musique est proche

Avec le service de streaming de musique YouTube Music, toutes les fonctionnalités connues dans Google Play Music n'ont pas encore trouvé une équivalence. C'est notamment le cas de l'ajout de titres de sa propre bibliothèque musicale au service de streaming.

Une telle lacune devrait être comblée rapidement. Dans les pages d'aide de YouTube Music, il est désormais expliqué comment ajouter sa bibliothèque musicale personnelle à la bibliothèque YouTube Music.

L'importation - qui ne peut pas se faire depuis l'application mobile - prend en charge des fichiers FLAC, M4A, MP3, OGG et WMA avec les métadonnées et les pochettes d'album associées. À voir s'il y aura un " toilettage " pour la qualité sonore proposée.

Les titres importés pourront par exemple être diffusés et lus sur des enceintes connectées. Il n'y a en outre pas d'impératif d'un abonnement YouTube Music Premium.

La publication de la page d'aide suppose que des tests ont déjà eu lieu. Reste maintenant à attendre le déploiement grand public de la fonctionnalité sur les comptes. Il est par ailleurs précisé qu'il y aura ultérieurement une possibilité de transfert de la bibliothèque Google Play Music.

En matière de musique, YouTube a récemment indiqué avoir reversé plus de 3 milliards de dollars à l'industrie de la musique en 2019. Une somme qui comprend les recettes liées à la publicité et les abonnements. Google revendique plus de 20 millions d'abonnés payants avec YouTube Music Premium et YouTube Premium.