YouTube : nouveau design et des fonctionnalités en plus

L'heure est venue pour YouTube d'adopter un nouveau look. Une opération délicate que les nombreux utilisateurs n'apprécient pas toujours. La plateforme de vidéos en ligne avance ainsi avec d'infinies précautions. Pas de révolution à attendre dès lors.

Sur le Web, avec les applications mobiles ou dans le cadre d'une consultation sur Smart TV, le thème sombre de YouTube devient plus… sombre. L'objectif est de faire mieux ressortir les couleurs sur l'écran.

Sous l'égide d'un mode ambiant, un léger effet permet de faire en sorte que la couleur d'arrière-plan de l'application s'adapte au contenu de la vidéo en cours de consultation. Présenté comme subtil, l'effet s'inspire de la lumière projetée par les écrans dans une pièce sombre.

" Nous avons voulu recréer cet effet pour que les spectateurs soient directement attirés par le contenu et que la vidéo soit encore plus visible sur notre page de consultation ", explique YouTube dans un billet de blog. Un effet uniquement proposé avec le thème sombre et avec la prise en compte au niveau des playlists.

Des nouveautés à l'essai qui se concrétisent

Les liens YouTube dans les descriptions des vidéos sont remplacés par des boutons, tandis que les boutons comme J'aime, Partager et autres ont été retravaillés afin de minimiser les distractions. Le bouton d'abonnement a été retouché avec une nouvelle forme et un contraste élevé pour le faire mieux ressortir. Les vignettes des vidéos ont désormais de coins arrondis.

Au-delà d'un nouveau look, le player reprend des fonctionnalités comme le pinch-to-zoom qui est dorénavant proposé à tout le monde afin de faciliter le zoom avant et arrière sur une vidéo, depuis un smartphone Android ou un iPhone. En relâchant cette action, la vidéo reste agrandie.

Sur ordinateur ou mobile, la recherche précise permet de reculer ou avancer dans une vidéo grâce à une vue image par image via des vignettes. De quoi faciliter une recherche fine dans une vidéo, avec une séquence en particulier.

Un déploiement progressif

YouTube rappelle par ailleurs l'ajout d'un graphique qui indique les moments fréquemment rejoués dans une vidéo, la possibilité d'appuyer longuement n'importe où sur le lecteur pour rechercher, le double appui avec deux doigts pour passer des chapitres.

Pour l'ensemble des utilisateurs, les changements pour YouTube sont progressivement déployés au cours des prochaines semaines. YouTube souligne que les retours des utilisateurs et créateurs sont pris en compte. A priori, il ne devrait pas avoir de " drame " cette fois-ci.