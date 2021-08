YouTube amende sa recherche

Sur YouTube, les chapitres ont été introduits l'année dernière. Ils permettent de segmenter une vidéo en plusieurs sections. Chacune de ces sections est associée à un aperçu différent et avec horodatage. Les chapitres vidéo seront désormais directement affichés dans la page de recherche.

Une telle intégration dans les résultats de recherche devrait offrir une plus grande visibilité aux chapitres, et afin d'accéder plus rapidement et plus facilement à certaines parties spécifiques et pertinentes d'une vidéo.

Sur ordinateur, il est déjà possible de commencer à voir des extraits des contenus des vidéos sur la page de recherche en survolant ces dernières avec la souris. C'est une possibilité qui sera prochainement déployée sur mobile. La forme que cette adaptation prendra n'est toutefois pas précisée.

Quand du contenu pertinent n'est pas disponible dans la langue locale d'un utilisateur, YouTube va en outre proposer des résultats de recherche dans d'autres langues avec une traduction automatique des titres, descriptions et sous-titres. D'abord avec des vidéos en anglais pour le moment.

Dans le cadre d'une expérience disponible sur mobile en Inde et en Indonésie, des liens vers des sites web et d'autres formats issus de Google Search viennent s'ajouter aux résultats de recherche YouTube. Il est envisagé de l'étendre à d'autres pays en fonction des retours.