YouTube Shorts ajoute un tatouage numérique aux contenus

Le format YouTube Shorts de vidéos au format court est de plus en plus mis en avant par YouTube, y compris dans son application principale, que ce soit dans les recommandations ou avec un onglet dédié. En phase avec la mode actuelle et la consommation des contenus sur mobile, c'est une réponse au succès de TikTok chez les plus jeunes.

Pour les créateurs de YouTube Shorts, YouTube va désormais déployer des watermarks. Ils seront ajoutés aux Shorts mis en ligne depuis la plateforme YouTube Studio. Cela concerne d'abord les Shorts créés sur ordinateur, puis sur mobile au cours des prochains mois.

Avec de tels tatouages numériques, c'est la question du partage des YouTube Shorts sur d'autres plateformes que YouTube qui est traitée. " Vos spectateurs pourront voir que le contenu que vous partagez sur d'autres plateformes se trouve sur YouTube Shorts ", indique une membre de l'équipe YouTube en s'adressant aux créateurs.

Pour favoriser du contenu original

Ce watermarking n'est finalement pas bien différent de ce que fait déjà TikTok depuis longtemps. Pour sa part, Instagram - qui capitalise sur les Reels comme format court - cherche à privilégier le contenu original avec son algorithme, après avoir déjà fait la chasse à du contenu avec du watermarking d'une autre application.

YouTube avait mis en place un fonds de 100 millions de dollars pour récompenser les créateurs de YouTube Shorts. En charge des opérations commerciales de YouTube, Robert Kyncl a annoncé en juin que plus de 1,5 milliard d'utilisateurs par mois - et connectés à leur compte - regardent des Shorts.