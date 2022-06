YouTube Shorts revendique énormément d'utilisateurs

Combien d'utilisateurs pour YouTube Shorts ? En charge des opérations commerciales de YouTube, Robert Kyncl glisse dans un billet de blog que plus de 1,5 milliard d'utilisateurs par mois regardent des vidéos dans ce format court de jusqu'à 60 secondes.

Il est ici question d'utilisateurs connectés à leur compte. Si d'autres chiffres récents manquent pour une comparaison, YouTube avait franchi en 2019 le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois avec une connexion à leur compte.

D'autres gros chiffres pour YouTube Shorts avaient déjà été divulgués. Lors de la publication des résultats financiers d'Alphabet (maison-mère de Google) pour le premier trimestre de cette année, le patron du groupe avait annoncé une moyenne de plus de 30 milliards de vues par jour pour la plateforme YouTube Shorts.

YouTube Shorts rattrape TikTok

Après la possibilité pour les créateurs de générer des revenus via des Shorts grâce à un fonds dédié de 100 millions de dollars disponible dans une centaine de pays, la monétisation de la plateforme Shorts prend une tournure plus attendue avec le déploiement des publicités. Nul doute que les annonceurs seront sensibles à l'argument de plus de 1,5 milliard d'utilisateurs par mois.

Lancé en septembre 2020 en Inde, puis avec un déploiement progressif dans le monde à partir de l'été 2021, YouTube Shorts est une réponse au succès et l'engouement autour de TikTok. En septembre dernier, TikTok a célébré le cap du milliard d'utilisateurs actifs par mois.

TikTok a désormais tendance à rallonger la durée maximale des vidéos et vient récemment d'introduire un programme TikTok Pulse d'abord lancé aux États-Unis pour le partage des revenus publicitaires avec les créateurs.