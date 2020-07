Youtube supprime la chaîne de Dieudonné et ses 450 000 abonnés

Plus question de retrouver la chaîne YouTube de Dieudonné, la plateforme propriété de Google a annoncé avoir supprimé cette dernière afin de faire respecter ses nouvelles conditions générales d'utilisation.

Le polémiste n'est pas le seul à faire les frais d'une politique de durcissement des règles concernant les appels à la violence ou la haine raciale puisque plusieurs suprémacistes blancs ont également été expulsés de la plateforme avec l'intégralité de leurs contenus.

Dieudonné M'bala M'Bala comptait plus de 450 000 abonnés et plus de 550 vidéos sur sa chaîne YouTube. La censure opérée par YouTube entre "dans le cadre des processus de modération classiques de YouTube" et "fait suite à des enfreintes répétées à notre règlement de la communauté YouTube" explique un porte-parole de la plateforme.

La situation intervient alors même que l'audience de la chaine de la personnalité affichait une hausse significative avec plus de 7,5 millions de vues cumulées. Pour Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT , cette sanction constitue "une excellente nouvelle".