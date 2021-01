YouTube prolonge ses sanctions contre la chaîne de Donald Trump

La semaine dernière, YouTube a supprimé une vidéo de la chaîne du président américain sortant Donald Trump. Cette suppression a été accompagnée d'un strike pour la chaîne avec près de 2,8 millions d'abonnés.

En conséquence de ce premier avertissement, la chaîne de Donald Trump a été suspendue de manière temporaire, avec dès lors l'impossibilité de mettre en ligne un quelconque nouveau contenu ou de diffuser en direct.

La suspension devait durer sept jours au minimum. YouTube a décidé de prolonger pour sept jours supplémentaires - et toujours au minimum - cette suspension en évoquant une nouvelle fois des inquiétudes concernant l'actuel risque de violence.

Désactivation des commentaires maintenue

YouTube continue également d'interdire les commentaires sur les vidéos de la chaîne de Donald Trump. Une désactivation des commentaires qui avait été décrétée pour une durée indéterminée.



La sanction et les mesures de prévention prises par YouTube sont en rapport avec les événements violents du 6 janvier au Capitole à Washington, et alors que le 46e président américain élu Joe Biden va prêter serment et prendre officiellement ses fonctions.

Hormis Donald Trump qui a soufflé le chaud et le froid auprès d'une frange de ses partisans parmi les plus jusqu'au-boutistes, des plateformes et réseaux sociaux sont eux-mêmes pointés du doigt pour un rôle joué dans les émeutes au Capitole avec notamment une forme d'inaction.

Outre la suspension de YouTube et le blocage pour une durée indéterminée de Facebook à l'encontre des comptes de Donald Trump, Twitter puis Snapchat ont fait le choix de les supprimer de manière définitive. Twitter était l'outil de communication le plus emblématique et prisé par Donald Trump.