YouTube : boom des suppressions de vidéos sous la houlette des algorithmes

En l'espace de trois mois, les algorithmes de YouTube pour la modération ont supprimé quasiment 11 millions de vidéos. À cause du Covid-19, YouTube a moins eu recours aux évaluateurs humains.

Selon des chiffres communiqués par YouTube pour le deuxième trimestre de cette année, la plateforme de vidéos en ligne a supprimé 11,4 millions de vidéos. Le nombre de suppressions a quasiment doublé par rapport au premier trimestre, mais ce n'est pas une surprise.

En mars, YouTube avait anticipé une augmentation sensible du nombre de vidéos supprimées de sa plateforme. La raison… une modération largement automatisée avec les contenus signalés par les technologies de machine learning.

Avec la pandémie de coronavirus Covid-19, YouTube a réduit de marnière drastique la vérification humaine. Les systèmes automatisés ont ainsi pu supprimer des contenus sans passer par l'évaluation d'équipes humaines. Or, il s'avère qu'entre avril et juin 2020, la détection automatique a œuvré pour plus de 95 % des vidéos supprimées. Dans le même temps, le nombre de vidéos supprimées ayant fait l'objet d'un appel des auteurs a également quasiment doublé, mais les appels n'ont toutefois concerné que moins de 3 % des vidéos supprimées. Pour la moitié des cas, les vidéos ont été rétablies.

YouTube souligne en outre avoir agi par " excès de prudence " pour des suspicions de vidéos liées à l'extrémisme violent ou potentiellement préjudiciables aux enfants. Les suppressions ont ainsi été multipliées par trois dans ces domaines.

Les chiffres sont présentés dans un rapport de transparence. Pour le nombre de chaînes YouTube fermées au deuxième trimestre, pas d'augmentation et une stabilité aux alentours de 2 millions.