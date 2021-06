YouTube : d'anciens liens pourraient aussi être cassés

D'anciennes vidéos non répertoriées sur YouTube seront automatiquement rendues privées si elles ont été mises en ligne avant 2017.

Publique, privée et non répertoriée. Ce sont les trois paramètres de visibilité pour une vidéo sur YouTube. À partir de 23 juillet 2021, les vidéos non répertoriées mises en ligne avant le 1er janvier 2017 seront rendues privées.

Les créateurs auront la possibilité de refuser un tel changement, sans compter également la possibilité de rendre publiques leurs vidéos qui n'étaient pas répertoriées. YouTube souligne par ailleurs que l'option pour ne pas répertorier des vidéos ne disparaîtra pas.

De la même manière que pour Google Drive, c'est une mise à jour de sécurité qui est à l'origine du changement. Le cas échéant, les vidéastes concernés seront directement informés si des vidéos sont impactées.

" En 2017, nous avons déployé une mise à jour du système qui génère les liens YouTube non répertoriés. Cette mise à jour comprenait des améliorations de sécurité qui rendent les liens de vos vidéos non répertoriées encore plus difficiles à découvrir par une personne si vous n'avez pas partagé le lien avec elle ", explique YouTube.

Il s'agit ainsi de combler une lacune pour d'anciennes vidéos non répertoriées mises en ligne avant la mise à jour de sécurité.