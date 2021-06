Zelda Skyward Sword HD : l'amiibo obligatoire pour se téléporter dans le jeu, les prix flambent déjà

Nintendo a décidé de célébrer les 35 années de la franchise Zelda en proposant un portage de Skyward Sword (HD) sur Switch en juillet prochain. Le titre originalement sorti sur Wii profitera de quelques réajustements graphiques et de pas mal de nouveautés au niveau du gameplay.

Le géant nippon a également profité de l'occasion pour rappeler à notre bon souvenir les fameux Amiibo, ces figurines disposant d'un tag NFC permettant d'obtenir des bonus en jeu sur Switch... Et justement, la sortie du jeu s'accompagnera d'un nouvel Amiibo représentant la princesse Zelda et son Célestrier...

Et c'est justement au niveau de l'Amiibo annoncé que les choses coincent puisque ce dernier permettra de débloquer la fonctionnalité de téléportation au sein du jeu vidéo. Pour résumer la situation, Nintendo se sert de l'amiibo dédié pour facturer 30€ l'accès à la téléportation au sein du jeu puisqu'aucune autre option ne permettra de profiter de cette fonctionnalité autrement. On parle ici de téléportation instantanée et depuis n'importe quel endroit du jeu. La téléportation sera proposée malgré tout au travers du système traditionnel imposant de se rendre aux stèles dédiées.

Nombreux sont ainsi les joueurs qui pointent du doigt la stratégie de Nintendo comme du "Pay to Win" ou une façon déguisée de payer pour un cheat.

D'ailleurs et il fallait s'en douter, l'annonce a eu pour conséquence une flambée des prix de l'amiibo en question, qui se retrouve à la fois en rupture de stock aux USA et proposé à plus de 100$ sur certains sites de reventes....