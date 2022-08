Zenbook 17 Fold Oled : le PC portable à écran pliant d'Asus est une réalité

En tout début d'année, Asus avait profité de l'édition 2022 du salon CES pour dévoiler un ordinateur portable Zenbook 17 Fold Oled équipé comme son nom l'indique d'un écran pliant et tactile. Ce n'est en effet pas que pour les smartphones…

À l'époque, le fabricant était resté relativement flou sur une date de disponibilité. Le calendrier est aujourd'hui plus précis. L'Asus Zenbook 17 Fold Oled sera lancé à l'échelle mondiale dans le courant du proche quatrième trimestre 2022. Il sera vendu comme attendu à partir de 3 999 €.

D'un poids de 1,5 kg, l'appareil affiche sur un écran de 17,3 pouces d'une définition 2,5K (2560 x 1920 pixels) au format 4:3. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il couvre 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et sa luminosité est de jusqu'à 500 cd/m². Il est Dolby Vision et le système audio Dolby Atmos à quatre haut-parleurs est certifié Harman Kardon.

Divers modes d'utilisation envisageables

Grâce à une charnière à 180°, l'écran se plie au milieu pour proposer deux écrans de 12,5 pouces (1920 x x1280 pixels) au format 3.2. Le Zenbook 17 Fold Oled offre plusieurs modes d'utilisation : ordinateur de bureau avec clavier (et pavé tactile) Asus ErgoSense en Bluetooth, ordinateur portable avec clavier virtuel, tablette, support de lecture, grand écran…

Le Zenbook 17 Fold Oled est certifié Intel Evo. Il dispose d'un processeur Intel Core i7-1250U de 12e génération, carte graphique Intel Iris Xe, jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR5) et un 1 To de stockage SSD PCIe. La batterie de 75 Wh permet une autonomie de jusqu'à 9,5 heures en mode ordinateur portable.

Outre une webcam de 5 mégapixels, une caméra infrarouge HD permet de détecter la présence de l'utilisateur. La connectique comprend deux ports USB-C Thunderbolt 4 et une prise jack 3,5 mm. La connectivité est Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E.

Reste à savoir si un tel appareil fonctionnant avec Windows 11 va trouver un public. C'est probablement encore un peu tôt et il risque le cas échéant d'être de niche avec le prix pratiqué.