Zenbook 17 Fold Oled d'Asus : un PC portable avec écran pliable de 17,3 pouces

Dévoilé dans le cadre du CES 2022, le Zenbook 17 Fold Oled d'Asus est prévu pour être disponible à la vente mi-2022 avec un prix qui débutera à 3 999 €. Un prix sans surprise élevé pour ce qui est présenté comme le premier ordinateur portable pliable Oled de 17,3 pouces au monde.

À quelques rares exceptions comme le ThinkPad X1 Fold de Lenovo, les ordinateurs portables équipés d'un écran pliable tiennent davantage du prototype. Asus semble bel et bien décidé à transformer l'essai dès cette année. Du moins, pour évaluer l'appétence pour ce type d'appareil.

En partenariat avec BOE Technology, le Zenbook 17 Fold Oled est équipé d'un écran Oled pliable - et tactile - de 17,3 pouces 2,5K (2560 x 1920 pixels) dans un format 4:3. Il se plie en son milieu pour proposer deux écrans de 12,5 pouces (1920 x 1280 pixels).

Avec clavier et pavé tactile Asus ErgoSense en Bluetooth, il offre plusieurs modes d'utilisation : PC, ordinateur portable, tablette, clavier sur l'écran, livre… Sachant que son poids avoisine 2 kg avec le clavier Bluetooth (1,6 kg sans le clavier).

Conforme aux exigences Intel Evo

Le Zenbook 17 Fold Oled est équipé d'un processeur Intel Core de 12e génération (i7-1250U) - avec partie graphique Intel Iris Xe - associé à jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR5) et un SSD PCIe 4.0 de 1 To.

Il profite du Wi-Fi 6E et d'une connectique comprenant deux ports USB-C Thunderbolt 4 (USB-C). Il embarque une batterie de 75 Wh.

Asus souligne un système audio certifié Harman Kardon à quatre haut-parleurs, une caméra infrarouge HD compatible Windows Hello. À noter toutefois que certaines caractéristiques sont susceptibles d'évoluer d'ici mi-2022.