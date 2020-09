Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro : Asus donne les prix

Déjà présentés, les smartphones Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro d'Asus seront disponibles le 10 septembre à des prix respectifs de 699 € et 799 €.

La semaine dernière, Asus a dévoilé sa nouvelle série Zenfone 7. Elle comprend le smartphone Zenfone 7 et le Zenfone 7 Pro. Les prix n'avaient toutefois pas été précisés. Ils sont aujourd'hui connus avec des prix indicatifs de 699 € pour le Zenfone 7 et 799 € pour le Zenfone 7 Pro.

Les deux modèles seront disponibles à partir du 10 septembre en France. Ils seront commercialisés sur l'Asus E-shop, ainsi qu'auprès des distributeurs Fnac, Darty, Boulanger et LDLC. Rappelons que l'année dernière, le Zenfone 6 avait été lancé à des prix de 499 € à 599 € en fonction de la configuration.

Une différence cette année est la présence d'un écran OLED (AMOLED NanoEDGE FHD+ de 6,67 pouces et taux de rafraîchissement de 90 Hz), sans compter l'apparition de la compatibilité 5G.

Le Zenfone 7 est équipé d'un Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que c'est un Snapdragon 865+ pour le modèle Pro avec 256 Go de stockage. Les deux modèles profitent toujours du module Flip Camera motorisé et rotatif.

Il passe à trois objectifs avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif (zoom optique x3) de 8 mégapixels. Les capteurs grand angle et téléobjectif prennent en charge la stabilisation optique des images sur le Zenfone 7 Pro (pas sur le Zenfone 7).

Les smartphones sous Android 10 et interface ZenUI 7 embarquent une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 30 watts, mais pas de charge sans fil.