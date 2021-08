Zone-Telechargement : la plateforme de piratage est de retour

Zone-Téléchargement, la figure emblématique du piratage sur Internet est de retour via un nouveau nom de domaine.

Zone-Téléchargement était, avant 2016, l'une des principales plateformes de téléchargement direct de contenus piratés en France avec des millions d'utilisateurs. Une situation qui s'est terminée le 28 novembre 2016 avec la mise à terre de la plateforme par les autorités.

Rapidement après son arrêt, de nombreux clones ont émergés jusqu'à ce qu'une plateforme qui se revendique héritière légitime du site d'origine ne reprenne le flambeau et se lance à nouveau dans le jeu du chat et de la souris avec les autorités et ayant-droits.

Zone-Telechargement est donc devenu Annuaire Téléchargement, puis Zone-Annuaire, puis ZT-ZA (un mix des deux).

Finalement, on assiste à un énième changement de nom et de nom de domaine puisque la plateforme indique à ses utilisateurs qu'il convient désormais de basculer vers Zone-Telechargement.cam.

La plateforme reprend ainsi le nom d'origine du site, histoire de contrer les blocages de plus en plus nombreux des FAI qui freinent la fréquentation du site ainsi que ses revenus publicitaires.