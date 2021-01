ZT-ZA (Zone Téléchargement / Annuaire) change encore de nom de domaine

ZT-ZA, la plateforme qui se revendiquait héritère de la version originale de Zone Telechargement a de nouveau changé de nom de domaine.

Dans un communiqué officiel, l'équipe en place annonce avec regret devoir à nouveau changer de nom de domaine et troquer le .com pour le .net. Au passage, on nous explique également la fusion avec la version du site dédié au streaming.

ZT-ZA avait déjà changé à la fois de nom et de nom de domaine un nombre incalculable de fois, afin notamment d'échapper aux procédures judiciaires, mais plus globalement pour contourner le déréférencement de Google et continuer à exister sur les moteurs de recherche.

L'équipe en charge de la plateforme explique également avoir quelques problèmes avec les sites "copieurs" qui récupèrent des utilisateurs.

Le déménagement s'accompagne également de la fin des popup publicitaires, mais on se souviendra que ce choix avait déjà été fait par le passé avant que l'équipe ne revienne sur sa décision...

Au passage, ZT-ZA livre une notice aux utilisateurs pour changer de DNS afin de contourner les blocages mis en place par les opérateurs et qui pourraient rendre le site inaccessible depuis son navigateur.

La bascule vers un nom de domaine en .net fait plus globalement écho aux mesures prises en place par Google pour assécher les revenus des sites pirates en les sanctionnant lourdement dans les SERP de son propre moteur de recherche. Google avait ainsi annoncé que ses actions avaient porté atteinte aux plateformes de piratage l'année passée avec -20% de trafic sur les sites les plus populaires ciblés.