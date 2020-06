Zoom rétropédale sur le chiffrement de bout en bout

Oubliez ce qui a été dit il y a quelques jours. Finalement, la solution de visioconférence Zoom va aussi proposer le chiffrement de bout en bout pour les utilisateurs gratuits, en plus des utilisateurs payants. Il s'agira d'une fonctionnalité sans surcoût.

Le cas échéant, les utilisateurs gratuits devront prendre part à un processus unique de vérification et d'authentification de leur compte. L'exemple d'une vérification d'un numéro de téléphone via SMS est cité.

Le chiffrement pour la protection des données en transit (de l'expéditeur au destinataire) sera disponible en option en bêta à partir du mois de juillet prochain. Zoom précise qu'il aura pour conséquence de limiter certaines fonctionnalités de réunion, d'où son aspect optionnel.

Quoi qu'il en soit, tous les utilisateurs de Zoom continueront de bénéficier du chiffrement AES-256-GCM (Galois/Counter Mode) qui est activé par défaut pour tous les comptes depuis la fin du mois de mai dernier.

" Nous avons identifié une voie à suivre qui équilibre le doit légitime de tous les utilisateurs à la confidentialité et la sécurité sur notre plateforme. Cela nous permettra d'offrir du chifrrement E2EE (ndlr : End-to-end encryption) comme une fonctionnalité complémentaire avancée pour tous nos utilisateurs dans le monde entier - gratuits et payants - tout en conservant la possibilité de prévenir et de combattre les abus sur notre plateforme ", écrit Eric S. Yuan, le patron et fondateur de Zoom.

Une mise à jour de la conception du chiffrement de bout en bout de Zoom a été publiée sur GitHub.