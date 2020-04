Zoom : la solution de visioconférence passe le cap des 300 millions d'utilisateurs quotidiens

La solution de visioconférence Zoom a connu une forte augmentation de son utilisation avec le confinement et le passage au télétravail. La nouvelle version 5.0 corrige le tir en matière de sécurité.

La solution de visioconférence Zoom fait partie des services dont l'usage a explosé depuis la mise en place de la distanciation sociale et le recours accru au télétravail du fait de la pandémie du coronavirus.

Elle a toutefois connu un gros revers avec un volet sécurité insuffisant pointé du doigt par les utilisateurs, au point de conduire certaines entreprises à en déconseiller l'utilisation.

La raison d'être de la nouvelle version Zoom 5.0 est donc d'apporter des réponses sur ce point particulièrement délicat en ces temps de confinement qui peuvent fragiliser la sécurité des données des entreprises.

Rappelant qu'elle est passée de 10 millions de participants quotidiens aux réunions en visio en décembre à quelque 200 millions d'utilisateurs début mars, et qu'elle compte désormais 300 milllions de participants quotidiens, Zoom annonce avec sa nouvelle solution Zoom 5.0 le support du chiffrement AES 256 bits GCM pour protéger les données en réunion.

La faiblesse de la sécurisation des flux au sein de l'application, permettant à un hacker d'y accéder sans trop de difficultés, était l'une des raisons ayant conduit des entreprises à s'en détourner.

L'autre ajustement de l'application concerne ce qui a été dénommé le zoom bombing, à savoir l'irruption d'inconnus au beau milieu des réunions virtuelles du fait d'une sécurisation insuffisante de l'accès permettant à n'importe qui de s'y inviter.

L'organisateur des visioconférences dispose désormais d'un contrôle renforcé avec la possibilité de signaler les abus et d'empêcher les participants de se renommer, tandis que la salle d'attente est activée par défaut, constituant un premier filtre des participants.

Les identifiants de réunion, déjà masqués, sont désormais plus complexes et rendus plus difficilement partageables par erreur. La nouvelle solution Zoom 5.0 pourra être téléchargée durant le week-end du 26 avril sur le site officiel.