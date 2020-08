ZTE Axon 20 5G : le premier smartphone avec capteur photo sous l'écran lancé le 1er septembre

Le temps n'est plus si loin où les capteurs à selfie des smartphones ne seront plus visibles en façade. De la même manière que le lecteur d'empreintes a fini par disparaître sous l'écran, le module photo avant devrait suivre la même logique.

Il y a toutefois la difficulté d'arriver à faire passer assez de lumière à travers les différentes couches de l'écran jusqu'au capteur et c'est ce qui empêche encore les fabricants de proposer cette fonctionnalité.

Le smartphone ZTE Axon 20 5G sera donc peut-être le premier à réussir l'intégration de cette technologie (ou à considérer qu'elle suffisamment mature) et son fabricant lance un teaser pour une présentation officielle le 1er septembre.

Ce dernier montre évidemment un smartphone ne présentant ni encoche ni poinçon et doté d'un écran plan. Pour cette première, ZTE a fait le choix de proposer un appareil mobile de milieu de gamme avec un grand affichage 6,92 pouces OLED FHD+ cachant un lecteur d'empreintes et un module photo de 32 megapixels.

Le ZTE Axon 20 5G devrait embarquer un SoC Snapdragon 765G avec 6 / 8 / 12 Go de RAM et 64 / 128 / 256 Go de stockage et disposer d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec module principal de 48 megapixels.

La batterie sera de 4120 mAh ave charge rapide et le smartphone tournera sous Android 10. Le tarif devrait être celui d'un appareil de milieu de gamme peut-être légèrement majoré de la nouveauté du capteur photo sous l'écran.