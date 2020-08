ZTE A20 5G : le premier smartphone à proposer un capteur photo avant sous l'écran ?

Après l'encoche et le poinçon, le capteur photo avant pourrait complètement disparaître en étant placé sous l'écran. Plusieurs fabricants planchent sur le sujet et promettent une intégration prochaine mais des difficultés techniques, et en particulier la capacité à capter suffisamment de lumière à travers plusieurs couches de matériaux, ont empêché cette innovation de se diffuser.

Si des marques comme Oppo ou Xiaomi ont déjà réalisé des démonstrations et fait au moins l'objet de travaux chez Samsung (on en retrouve la rumeur avant chaque lancement d'un smartphone de référence), c'est peut-être le fabricant chinois ZTE qui proposera le premier cette fonctionnalité.

C'est du moins ce qu'il affirme sur le réseau social chinois Weibo en indiquant que son futur ZTE A20 5G sera le premier smartphone à proposer une caméra sous l'écran, avec un hashtag "Disappearing Camera" et une capture d'écran censée être prise depuis l'appareil mobile.

Aucun détail n'est donné sur les caractéristiques mais le site XDA Developers note que sa référence ZTE A2121 est très proche de celle du ZTE Axon 10S Pro 5G (ZTE A2020) qui était au passage le premier smartphone annoncé à embarquer un SoC Snapdragon 865. ZTE aime les effets d'annonce.

Le module photo avant sous l'écran serait fourni par Visionox, firme chinoise qui aurait démarré la production de ce type de composant cet été. Si c'est bien le cas, d'autres fabricants chinois ne tarderont pas se manifester pour proposer eux aussi cette fonctionnalité en Chine mais aussi sur les marchés internationaux.