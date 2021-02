ZTE Axon 30 Pro : le premier smartphone avec capteur photo 200 megapixels ?

Les capteurs photo mobiles ont beaucoup progressé ces dernières années et il n'est plus rare de croiser des modules 48 ou 64 megapixels dans des smartphones jusqu'en entrée de gamme et allant jusqu'à 108 megapixels sur le milieu et le haut de gamme.

Cette tendance devrait se poursuivre et il s'est murmuré que Samsung pourrait annoncer un capteur Isocell de 200 megapixels cette année. Ce module porterait la référence S5KGND mais ne serait pas forcément proposé d'abord sur un smartphone de la marque.

Parallèlement, la rumeur monte à propos d'un smartphone ZTE Axon 30 Pro qui serait justement doté d'un module 200 megapixels, et donc peut-être ce fameux S5KGND.

ZTE Axon 20 5G

Le ZTE Axon 20 5G étant déjà le premier à proposer un capteur logé sous l'écran, il n'est pas déraisonnable de penser que son successeur tentera aussi un coup d'éclat dans la photo mobile.

Les caractéristiques restent à définir mais il serait question de photosites de 1,28 µm et de pixel binning 16 en 1 (16 pixels fusionnés en 1), ainsi que d'enregistrement vidéo en 8K, voire en 16K.

Cela demandera toutefois confirmation. Samsung pourrait lancer un smartphone avec ce capteur 200 megapixels durant le second semestre de l'année, les candidats les plus probables étant un modèle Galaxy Z Fold ou Galaxy Note.