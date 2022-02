Nubia Z40 Pro : Snapdragon 8 Gen 1 à bord et un chargeur magnétique sans fil

La marque Nubia (ZTE) officialise son nouveau modèle premium sous la forme du Nubia Z40 Pro à la fiche technique aboutie. Le design est très rectangulaire avec un affichage 6,67 pouces incurvé AMOLED FHD+ marqué d'un poinçon centré pour le capteur photo avant de 16 megapixels et armé d'un rafraîchissement d'écran 144 Hz.

A bord, on trouvera le SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 / 256 / 512 Go ou même 1 To de stockage en UFS 3.1, qui apportera compatibilité 5G et support des connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2.

A l'arrière, un grand bloc photo met en valeur le nouveau capteur Sony IMX787 de 64 megapixels avec OIS. Il est accompagné d'un module ultra grand angle de 50 megapixels (angle de vue de 116 degrés) et d'un téléobjectif périscopique de 8 megapixels permettant un zoom hybride x9 également avec OIS.

La batterie de 5000 mAh profite d'une charge rapide filaire de 80W et de 15W en charge sans fil pour la version standard. Nubia proposera aussi une version avec bloc de charge sans fil à apposer sur la coque, à la manière du système MagSafe des iPhone.

Les tarifs vont de 3399 yuans à 4499 yuans (481 € à 637 €) pour la version standard, et de 4299 yuans à 5999 yuans (608 € à 850 €) pour le modèle avec charge sans fil magnétique en fonction de la configuration mémoire.