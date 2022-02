Nubia Z40 Pro : avec un système de recharge sans fil magnétique à la MagSafe ?

Depuis l'iPhone 12, Apple propose une charge sans fil magnétique MagSafe pour ses iPhone sous la forme d'un dispositif se positionnant précisément sur la coque pour en assurer la charge sans fil.

Du côté d'Android, on réfléchit à des dispositifs similaires, comme avec le concept Realme Flash et son système MagDart sous forme d'un boîtier avec ventilateur et grille d'aération, pas encore commercialisé.

C'est peut-être du côté de ZTE et de sa marque Nubia qu'un équivalent de l'accessoire MagSafe va prendre vie. La série Nubia Z40, et en particulier la variante Nubia Z40 Pro, aurait droit à un système similaire de charge sans fil magnétique, si l'on en croit un teaser diffusé en amont de sa présentation officielle.

Si Apple limite la puissance du MagSafe à une charge sans fil 15W, Realme a promis 50W pour son accessoire MagDart, tandis que la valeur n'est pas connue pour ZTE.

Le Nubia Z40 Pro devrait embarquer un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec jusqu'à 16 Go de RAM et proposer pour la première fois un capteur photo Sony IMX787 avec ouverture f/1,6 et focale équivalent 35 mm.