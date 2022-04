4DRC F8 : prix CASSÉ pour un très bon drone, mais aussi notre sélection de bons plans sur AliExpress

AliExpress met en avant un très bon drone avec une belle portée de 2 km à un prix plus que réduit. Nous avons aussi sélectionné pour vous d'autres bons plans sur le site.

Aujourd'hui, nous mettons en avant le drone 4DRC F8 qui voit son prix chuter sur le site AliExpress.

Il intègre un moteur puissant et silencieux avec une longue espérance de vie. Le drone est aussi équipé d'une caméra HD 4K avec une définition de 3840 x 2160 px pouvant capturer des images de haute qualité avec une portée de 2000 mètres. L'objectif peut même tourner sur un angle de 90°. De plus, le drone est doté d'un GPS qui permet de le localiser facilement via son application mobile.

Le 4DRC F8 mesure 22 x 18 x 5 cm et se plie pour faciliter le transport. Il est accompagné d'une batterie de 2500 mAh qui offre 25 minutes d'autonomie pour 5 heures de recharge. Pour finir, il est accompagné d'une télécommande dans laquelle vous pouvez placer votre smartphone pour suivre et contrôler le drone.

Sur AliExpress, le drone 4DRC F8 est au prix de 68 € avec le code SDFRA056 et la livraison gratuite depuis la France.



