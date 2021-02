5G : quelles villes sont les mieux couvertes ?

Le coup d'envoi de la 5G a été donné fin novembre / début décembre en France et il va maintenant falloir assurer une couverture nationale rapide. Quelles sont dès à présent les villes les mieux couvertes ?

Après moult péripéties et divers retards provoqués par la Covid-19 mais aussi les inquiétudes sanitaires et écologiques autour de la nouvelle technologies, la 5G est désormais proposée par les quatre opérateurs français.

L'enjeu, qui est aussi industriel et économique, est désormais d'assurer rapidement une couverture nationale pour faire oublier le retard pris par la France par rapport à d'autres pays européens pour éviter de perdre en compétitivité.

Les opérateurs se sont engagés dans une bataille de communication dont le nerf de la guerre porte sur le nombre de villes couvertes. Ariase propose dès à présent un palmarès des villes couvertes en 5G en s'appuyant sur le critère du nombre de sites 5G pour 1000 habitants, d'après les données fournies par l'observatoire des déploiements de l'Arcep, régulateur des télécommunications.

Ce palmarès est segmenté en fonction de la taille des villes, des grandes métropoles de plus de 200 000 habitants aux grandes villes, villes moyennes et petites villes (5000 à 20 000 habitants).

Selon le critère retenu, toutes villes confondues, c'est la commune de Lesquin, dans le Nord, qui serait donc la mieux couverte avec un taux de 0,93 antenne pour 1000 habitants.

Plus généralement c'est dans la catégorie des petites villes que l'on trouve les indices les plus élevés, suivi des villes moyennes. Pour les grandes villes (50 000 à 200 000 habitants), cet indice tombe à 0,37 pour Cannes, 0,36 pour Vénissieux et 0,34 pour Aix-en-Provence, les trois premières du classement.

Dans les grandes métropoles, Nice est en tête avec un indice de 0,37 antenne pour 1000 habitants, suivie de Montpellier (0,32) et Marseille (0,30). Paris n'est pas listée, la ville ayant décidé d'organiser d'abord une concertation citoyenne. L'allumage du réseau 5G dans la capitale étant prévu sur février ou mars.