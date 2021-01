5G de Free Mobile : la communication de l'opérateur attaquée en justice

L'association de consommateurs Familles Rurales s'attaque à la 5G de Free Mobile en engageant une action en justice à l'encontre de l'opérateur. Elle lui reproche des pratiques commerciales déloyales.

" La communication portée par cet opérateur pose problème en ce qu'elle laisse croire aux consommateurs un gain de performance que toutes les fréquences ' 5G ' ne sont pas en mesure d'offrir à l'heure actuelle. "

@FamillesRurales attaque en justice #Free sur son réseau 5G & interpelle @cedric_o, secrétaire d’Etat chargé du #numerique pour encadrer par arrêté les publicités sur la #5G. L’autorégulation des opérateurs attendue n’est pas au rendez-vous #consommation https://t.co/XDjJAPjVa4 — Familles Rurales (@FamillesRurales) January 22, 2021

Dans la ligne de mire de l'association, la communication de Free qui serait potentiellement trompeuse. " Elle ne permet pas aux consommateurs de comprendre que toutes les 5G ne se valent pas, que chacune dispose de spécificités propres ayant une incidence sur les débits, la latence ou la pénétrabilité au sein des bâtiments ", écrit Familles Rurales.

Selon l'observatoire du déploiement 5G de l'Arcep, Free Mobile est largement en tête sur le nombre de sites 5G ouverts commercialement. Une avance en capitalisant sur la bande de fréquences 700 MHz qui lui permet une plus grande couverture.

Néanmoins, si les bandes basses apportent une meilleure couverture surfacique et à l'intérieur des bâtiments, les débits montent significativement avec les bandes hautes comme la bande cœur 5G à 3,5 GHz. À noter que sur la bande 3,5 GHz, Free Mobile est tout de même le deuxième opérateur à avoir allumé le plus de sites pour la 5G.

Pas seulement Free Mobile

Hormis Familles Rurales, l'UFC Que-Choisir a déjà mis en demeure Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR de modifier la présentation de leurs cartes pour la 5G, et en demandant à Orange d'apporter des précisions techniques sur sa communication.



Quant à l'association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV (Consommation, logement et cadre de vie), elle a attaqué Orange et SFR en justice pour pratiques commerciales trompeuses. Elle leur reproche un manque de clarté dans l'information précontractuelle et un défaut de transparence sur la couverture 5G avec l'éligibilité.