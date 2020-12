Forfaits 5G : Orange et SFR attaqués pour pratiques commerciales trompeuses

L'association de consommateurs CLCV attaque en justice Orange et SFR pour pratiques commerciales trompeuses. Avec les forfaits 5G, le consommateur n'aurait pas accès à une information précontractuelle suffisamment claire.

Au cours de ce mois, les quatre opérateurs Bouygues Telecom, Orange, Free Mobile et SFR ont dévoilé leurs forfaits 5G. L'UFC Que-Choisir est déjà montée au créneau en mettant en demeure Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR de modifier la présentation de leurs cartes pour la 5G, et en demandant à Orange d'apporter des précisions techniques sur sa communication.

L'association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) a décidé de son côté d'attaquer en justice Orange et SFR pour pratiques commerciales trompeuses. Elle leur reproche un manque de clarté dans l'information précontractuelle.

D'après la CLCV, ce défaut de transparence touche la couverture 5G avec l'éligibilité. " Avant de décider de souscrire ou de ne pas souscrire un forfait 5G, le consommateur doit bénéficier d'une information précontractuelle claire, notamment sur la disponibilité effective du service ", écrit la CLCV.

La CLCV conseille au consommateur d'attendre pour la 5G

Plus globalement, l'association demande l'adoption d'un texte contraignant pour renforcer l'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs. Elle souligne le déploiement progressif de la 5G, des débits qui varient en fonction des fréquences utilisées et de la densité des utilisateurs.



Pour la CLCV, les cartes de couverture doivent comporter l'indication des débits moyens observés, avec l'interdiction de la mention d'un débit théorique maximum qui n'a " aucune utilité informative et/ou comparative pour les souscripteurs. "

L'association pointe en outre du doigt des forfaits 5G souvent affichés plus chers que les forfaits 4G et couplés à un engagement minimum. " Cet engagement ne permettra plus au consommateur de faire jouer la concurrence quand il est mécontent sauf à devoir payer des pénalités de résiliation importantes et donc souvent dissuasives. "

Une dernière critique qui ne concerne pas Free Mobile qui a fait le choix du sans surcoût pour la 5G et sans engagement.

Il semblait presque couru d'avance que les associations de consommateurs allaient tiquer avec les forfaits 5G. Cela tient au rythme de déploiement et à une 5G s'appuyant sur différentes bandes de fréquences pour lesquelles la plus-value est variable côté consommateur. Difficile à concilier avec du marketing...