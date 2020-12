Couverture 5G : cartes incompréhensibles, 5G au rabais, l'UFC Que Choisir tacle les opérateurs

L'association de consommateurs reste très attentive à la communication des opérateurs sur la 5G et notamment sur les fausses promesses des couvertures et des débits qui peuvent être très différents de l'un à l'autre.

L'UFC Que Choisir avait déjà demandé la formation d'un groupe de travail sous l'égide de la DGGCRF pour encadrer la communication des opérateurs au lancement de la 5G et éviter les abus alors que la nouvelle technologie peut recouvrir des réalités très différentes.

Cette proposition n'a pas été retenue mais cela n'empêche pas l'association de veiller elle-même au grain et de rappeler à l'ordre les opérateurs sur les données de couverture et de débits 5G qu'ils commencent à communiquer.

Indignée du "manque de transparence et de pertinence" des cartes de couverture fournies, elle met en demeure les opérateurs Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR de modifier la présentation de leurs cartes tandis qu'il est demandé à Orange d'apporter des précisions techniques sur sa communication.

Rappelant les différences de débits de la 5G en 3,5 GHz d'un côté et en 700 MHz, ou même en 2100 MHz de l'autre, l'association estime que les fréquences basses "ne justifient donc pas à elles seules la souscription d'abonnements 5G souvent plus chers, ni l'achat dédié de smartphones compatibles 5G".

Les opérateurs noient un peu trop le poisson dans la 5G

Vexée de constater que l'Arcep n'a proposé que des recommandations non contraignantes pour la présentation des cartes de couvertures 5G des opérateurs, l'UFC Que Choisir s'en prend donc frontalement aux opérateurs.

La 5G voit un peu trop la vie en rose chez SFR (source : UFC Que Choisir)

Des quatre couleurs des cartes de couverture 5G de SFR entretenant une confusion amplifiée par le fait qu'il n'est indiqué nulle part sur quelle bande elle est proposée à celles de Bouygues Telecom qui mixe les bandes 3,5 GHz et 2,1 GHz sous le même terme "Bandes hautes", ce mélange des genres n'aide pas à la compréhension de ce qui attendra les consommateurs.

De la 5G au rabais de Free aux débits trop optimistes d'Orange

Pour Free Mobile, c'est une "5G au rabais" qui est dénoncée du fait que l'opérateur mise en premier lieu sur la bande 700 MHz "qui offre les débits 5G les plus faibles et équivalents à ceux jusqu'alors fournis en 4G". Elle représente pourtant 96% de la 5G proposée par cet opérateur.

Seul Orange trouve un peu plus grâce aux yeux de l'association de défense des consommateurs sur la pertinence de ses cartes de couverture et l'utilisation de la bande 3,5 GHz. Seul le débit maximal théorique annoncé de 2,1 Gbps est critiqué car atteignable seulement en agrégeant deux bandes 5G et impossible à atteindre dans les zones uniquement couvertes en 3,5 GHz.

L'UFC Que choisir demande donc dans le cas d'Orange, également mis en demeure, d'apporter les précisions techniques nécessaires sur de débit maximal annoncé.