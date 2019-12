5G : la Chine menace l'Allemagne de sanctions si Huawei est écarté des réseaux

Concernant le déploiement des réseaux 5G, l'Allemagne se retrouve prise entre deux feux : à la pression des Etats-Unis pour empêcher Huawei de faire partie des équipementiers s'ajoute celle, opposée, du gouvernement chinois qui laisse entendre qu'une mise à l'écart de l'équipementier chinois aura des conséquences économiques et commerciales.

L'ambassadeur de Chine s'est fait plus menaçant ce mercredi en indiquant que son gouvernement tirera les conséquences d'un blocage de Huawei, avec la possibilité d'un impact sur les ventes de voitures allemandes en Chine.

La déclaration est une réaction au projet de loi visant à écarter des déploiements 5G les équipementiers qui seraient jugés insuffisamment fiables. Huawei n'est pas explicitement mentionné mais il est bien l'une des cibles visées par ce texte.

Bloomberg rappelle que la Chine est le plus gros partenaire commercial de l'Allemagne avec 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels et le plus gros marché mondial pour les constructeurs automobiles allemands.

Toute sanction économique décidée par les autorités chinoises à ce niveau porterait donc un rude coup à l'économie allemande. On comprend mieux aussi pourquoi le gouvernement français a tant de mal à se prononcer sans équivoque sur cette même question de la présence de Huawei dans ses réseaux 5G, après avoir voté une loi renforçant la surveillance des équipements.

Les opérateurs français ne sont toujours pas fixés sur leur capacité ou non à faire appel à Huawei et sont embarrassés pour la préparation de leurs projets d'investissement de long terme