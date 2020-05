5G : le Royaume-Uni veut créer un groupe de 10 pays pour contrer Huawei

Alors que les tensions montent entre la Chine et les Etats-Unis, et tandis que les prétentions chinoises envers Hong Kong et Taiwan se font plus vives, le Royaume-Uni tend à se montrer moins favorable à une présence de Huawei dans le développement de ses réseaux 5G.

Au-delà d'une limitation à 35% de présence du groupe chinois dans les nouveaux réseaux, c'est son évincement qui est envisagé d'ici quelques années au Royaume-Uni tandis que des réflexions se développent pour tenter de développer des alternatives qui permettraient de se passer complètement du fleuron télécom chinois.

Le gouvernement britannique aurait donc contacté les Etats-Unis et proposé la création d'un groupe de 10 pays démocratiques (ceux du G7 avec l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde) capable de créer des technologies 5G alternatives ou du moins un cadre qui permettrait de se passer complètement des équipements chinois, rapporte The Times.

Cette piste avait déjà été explorée avec les équipementiers européens Nokia et Ericsson comme potentiels relais de cette stratégie anti-Huawei mais il resterait à en définir le cadre...et à s'y tenir, au risque de mécontenter fortement les autorités chinoises.

Les équipementiers européens n'étant pas forcément en mesure de répondre à l'ensemble de la demande, la question de faire naître de nouveaux acteurs se pose également, de manière à ce que Huawei ne constitue plus un choix obligé.

Une telle stratégie, si jamais elle parvient à se mettre en place, ne serait évidemment pas sans risques pour les relations internationales alors que la Chine est de plus en plus courroucée des mesures de restrictions imposées par le gouvernement des Etats-Unis contre son équipementier télécom.