L'Allemagne devrait elle aussi écarter Huawei de sa 5G

Sans prononcer d'anathème risquant de mettre en colère le gouvernement chinois, l'Allemagne devrait elle aussi prendre des mesures pour faire en sorte d'écarter l'équipementier Huawei de ses réseaux 5G.

Le Financial Times rapporte qu'un projet de loi est en discussion qui mettrait en place tellement d'obstacles que le groupe chinois ne pourra pas les surmonter. Après le Royaume-Uni, qui ne cache plus son intention d'écarter Huawei, un retrait d'Allemagne serait un coup particulièrement rude pour son activité d'équipementier avec la perte de très gros contrats auprès de Vodafone et Deutsche Telekom.

Comme en France, le projet serait d'imposer à la fois des conditions de validation technique strictes pour chaque composant mais aussi le respect de règles de confiance avec un contrôle assuré par le pouvoir politique allemand.

Le projet de législation n'est pas encore finalisé mais les observateurs estiment déjà que les fameuses règles de confiance seront impossibles à remplir par le groupe chinois, notamment au regard de ses liens supposés avec les autorités chinoises.

Les Etats-Unis continuent de faire pression sur les pays européens pour qu'ils écartent Huawei de leurs réseaux et le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a encore récemment rappelé à l'Italie et l'Allemagne le danger potentiel de laisser un tel acteur chinois s'installer au coeur des réseaux de prochaine génération.

Huawei continue de clamer son indépendance vis à vis du pouvoir chinois et attend la finalisation de ces nouvelles règles avant de s'exprimer. Les opérateurs allemands sont aussi dans l'expectative, alors que tous sont ou ont été clients de l'équipementier, même sans lui donner accès au coeur de réseau.