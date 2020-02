5G et santé : la Fédération Française des Télécoms se veut rassurante

Alors que des actions sont menées par des associations pour empêcher le déploiement de la 5G, la FFT commente les travaux préliminaires de l'Anses et affiche sa confiance dans l'innocuité des nouvelles technologies mobiles sur la santé.

Les réseaux mobiles 5G commencent à devenir réalité en Europe et seront activés d'ici l'été en France, après l'attribution des fréquences de la bande 3,5 GHz du printemps.

Ils permettront aux particuliers de bénéficier de débits toujours plus élevés mais ils auront aussi un grand rôle industriel à jouer, en soutien de l'économie ainsi qu'en développant de nouveaux scénarios jusqu'à présent inaccessibles.

Des voix s'élèvent cependant pour rappeler le manque de recul en matière d'études des effets éventuels des radiofréquences sur la santé, notamment avec les nouvelles bandes comme celle en 3,5 GHz.

L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) a diffusé un rapport préliminaire faisant le récapitulatif des études déjà publiées et a promis un tableau plus complet d'ici le premier semestre 2021.

Dans le même temps, des associations ont déjà commencé à se manifester, accusant le gouvernement de laisser une nouvelle fois les industriels se lancer alors même que le risque sanitaire n'est pas complètement évalué.

La réponse de la FFT (Fédération Française des Télécoms) n'a pas tardé avec la publication de sa position officielle, sur la base des données déjà transmises par l'Anses.

Elle estime ainsi, d'après ce premier rapport et ceux d'autres agences sanitaires dans le monde, qu'il n'y a pas spécialement lieu de s'inquiéter des effets sur la santé des radiofréquences émises en bande 3,5 GHz et qu'elle reste à la disposition des instances pour participer aux travaux de recherche.

Elle souligne que la fréquence elle-même et la modulation OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) utilisée sont déjà à l'oeuvre pour d'autres services (TNT, en particulier), sans poser de problèmes et avec maintenant un certain recul.

la FFT attend donc avec une certaine confiance le reste des évaluations de l'Anses mais ne voit pas "de raisons de penser que ses conclusions s'écarteront significativement des autres avis qui sont tous convergents pour confirmer l'absence d'effets sanitaires avérés en dessous des valeurs limites d'exposition".

Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les bons plans en date sur les forfaits mobiles. C'est la bataille en ce moment à qui fera la meilleure offre !