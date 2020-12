6G : le programme Hexa-X veut mettre l'Europe en pointe de la recherche

Les réseaux mobiles 5G commencent tout juste à prendre forme et il faudra plusieurs années avant d'exploiter toutes les possibilités de la nouvelle technologie en matière de débits et de faible latence, ouvrant la voie à des applications grand public et industrielles qui émergeront à mesure qu'elle se démocratisera.

La 5G mmWave apportera plus complètement les promesses de la technologie de très haut débit sans fil avec des déploiements qui ont commencé ici et là mais se généraliseront vers 2022 / 2023.

La 6G vs la 5G (source : Samsung)

Au-delà, la 5G continuera de se raffiner avant de voir émerger la génération suivante, en principe vers la fin de la décennie. Dès à présent, des initiatives se mettent en place pour tenter de cerner les besoins et de poser les bases d'une 6G.

Hexa-X : l'Europe veut participer à l'élaboration de la 6G

L'Europe, en pointe au début des réseaux mobiles de télécommunication mais rattrapée par d'autres zones géographiques depuis, veut peser dans la définition et le développement des standards et protocoles de la 6G et vient de lancer le programme Hexa-X avec comme chef de projet l'équipementier Nokia et en responsable technique Ericsson.

L'objectif est de commencer à définir les grands axes de la prochaine génération de réseau et d'évaluer besoins et techniques nécessaires pour les réaliser. La 6G passera bien sûr par de nouvelles augmentations de débit, qui passeront des dizaines de Gbps de la 5G aux Tbps en 6G, avec une latence quasi-nulle, mais elle devra aussi prendre en compte les nouveaux éléments comme l'intelligence artificielle et la numérisation du monde réel pour créer sa copie virtuelle et établir des interactions étroites entre les deux mondes.

Il s'agit ainsi de relier monde physique, numérique et nature humaine en un même ensemble sur lequel chaque partie pourra interagir. Cela nécessite aussi de réfléchir en amont à de nombreux domaines dérivés comme la sécurité des échanges, l'efficience énergétique, l'impact environnemental...et de faire fonctionner le tout de façon harmonieuse.

Premières recherches sur la 6G

Toute la difficulté d'une telle entreprise est que les scénarios d'usage n'existent pas encore (ceux de la 5G sont encore à peine effleurés) et que, hormis quelques lignes directrices (encore plus de débits et d'intelligence dans les réseaux offrant toujours plus de plasticité et d'adaptation), ils restent difficiles à définir.

Hors d'Europe, plusieurs acteurs ont commencé à monter des centres de recherche 6G, comme Huawei ou Samsung, ce dernier imaginant hologrammes, réalité virtuelle / augmentée avancée et répliques numériques à partir de 2028, tandis que l'opérateur nippon DoCoMo imagine une " Cyber Physical Fusion " entre monde réel et monde virtuel, l'un interagissant avec l'autre en temps réel.

De son côté, la Chine a fait le buzz avec le lancement d'un satellite " 6G " qui vise essentiellement à tester des transmissions sans fil en bande TeraHertz.