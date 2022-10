Acer : vente flash sur Amazon avec des offres exclusives sur des PC portables

L’entreprise Acer a été créée en 1976 à Taïwan. Elle est spécialisée dans le matériel informatique. Elle possède par exemple les sociétés Gateway et Packard Bell. En 2009, Acer se lance dans le marché des smartphones.

Jusqu’au 10 octobre, Amazon met en avant les PC portables de la marque en proposant 5 ordinateurs à prix réduits. Parmi ces offres, nous avons l’Acer Chromebook 315 CB315-3HT-C6KP qui profite d’une bonne réduction.

Ce dernier est pourvu d’un écran IPS FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il intègre le processeur Intel Celeron N4020 cadencé à 1,10 GHz avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage eMMC. Il profite du système d’exploitation Chrome OS.

L’Acer Chromebook comprend quatre ports USB dont deux ports USB C. Il est compatible avec le WiFi et le Bluetooth. Sa batterie vous offre jusqu’à 12,5 heures d’utilisation. De plus, il vous offre un temps de démarrage de 8 secondes.

Sur Amazon, le PC portable Acer Chromebook 315 CB315-3HT-C6KP est au prix de 250 € au lieu de 299 € avec la livraison gratuite.



Et voici les 4 autres ordinateurs Acer proposés par Amazon :



