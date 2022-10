Chute de prix pour le smartphone Honor 50 et sur notre sélection du jour

Aujourd’hui, nous mettons en avant le smartphone HONOR 50 qui profite d’une très belle réduction sur le site des magasins Leclerc.

Le mobile est pourvu d’un écran de 6,5" (16,5 cm) de type AMOLED avec une définition de 2340 x 1080 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bords incurvés. Le téléphone portable intègre le SoC Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile tourne sous Magic UI 4.2 basé sur Android 11.

Pour la photographie, il est doté à l’arrière, de 4 objectifs de 108, 8, 2 et 2 mégapixels et pour les selfies, il intègre un capteur de 32 MP. Le smartphone peut aussi filmer en 4K. Pour finir, la batterie a une capacité de 4300 mAh et le mobile bénéficie aussi de la charge rapide 66 W qui permet de recharger 70 % de la batterie en 20 minutes.

Sur Amazon, le HONOR 50 6+128 Go est au prix de 288 € au lieu de 438 € avec la livraison gratuite.



