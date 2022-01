CES 2022 : Acer Predator Triton 500 SE / Helios 300 / Nitro 5 pour du gaming sur portable

Avec les nombreuses annonces de CPU et de GPU de nouvelle génération sur le salon CES 2022 de Las Vegas, Acer ne pouvait manquer l'opportunité de lancer de nouveaux PC portables gaming.

Trois nouveaux modèles sont annoncés avec à bord des processeurs Intel Core de 12ème génération et des cartes graphiques GeForce RTX 30 de Nvidia, ainsi que la possibilité d'une déclinaison AMD Ryzen 6000 pour la série Nitro.

Les annonces sont surtout l'occasion de mettre à jour les fiches techniques des machines et de les équiper des dernières solutions matérielles disponibles, le reste s'appuyant sur le savoir-faire de la marque avec ses gammes Predator.

Acer Predator Triton 500 SE

L'Acer Predator Triton 500 SE s'offre ainsi une configuration à base d'Intel Core de 12ème génération (allant jusqu'à L'Intel Core i9) avec un GPU RTX 30 qui pourra aller jusqu'à la nouvelle RTX 3080 Ti Mobile, le tout avec 32 Go de RAM LPDDR5-5200 et jusqu'à 2 To de stockage en PCIe Gen 4.

Le refroidissement passe par un système de trois ventilateurs dont deux AeroBlade 3D de 5ème génération, et la technologie Vortex Flow d'Acer, tandis que 4 caloducs viennent dissiper la chaleur du CPU.

La machine possède un affichage 16 pouces WQXGA (2560 x 1600 pixels) au ratio 16:10 avec rafraîchissement 240 Hz, luminosité de 500 nits et compatibilité à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Pour la connectique, on pourra compter sur des ports USB 3.2 Gen2 , dont deux en USB-C Thunderbolt, un port HDMI 2.1 et la connectivité sans fil WiFi 6E. Attendu au mois de février en Europe, le Predator Triton 500 SE sous Windows 11 sera disponible à partir de 3499 € TTC.

Acer Predator Helios 300

L'Acer Predator Helios 300 représente un bon compromis pour un PC portable gaming de milieu de gamme. Equipé d'un processeur Intel Core i7 de 12ème génération et d'un GPU Nvidia RTX 3080 ou Nvidia RTX 3070 Ti mobile, avec 32 Go de mémoire DDR5-4800 et jusqu'à 2 To de stockage, il profite d'un affichage LCD IPS QHD (2560 x 1440 pixels) avec rafraîchissement 165 Hz en 15,6 pouces ou en 17,3 pouces.

Deux ventilateurs AeroBlade 3D de 5ème génération assurent le refroidissement et sont contrôlables depuis le bouton PredatorSense, de même qu'il est possible de booster ponctuellement les performances avec la touche Turbo.

Le PC portable gaming est équipé d'un clavier rétroéclairé et embarque 2 ports USB 3.2 Gen2 et d'un port HDMI 2.1, avec possibilité de charge d'un appareil mobile sur un des ports USB-C même si la machine est éteinte.

L'Acer Predator Helios 300, sous Windows 11, sera lancé sur le marché en Europe en février 2022 avec des tarifs démarrant à 2299 € TTC pour la version 15,6 pouces et à partir de 2399 € TTC pour le modèle 17,3 pouces.

Acer Nitro 5

L'Acer Nitro 5 joue la polyvalnence et l'accessibilité. Il embarque un processeur Intel Core 12ème génération (jusqu'à Intel Core i7) ou un processeur AMD Ryzen 6000 et s'accompagne d'une carte graphique RTX 3070 Ti mobile.

Il pourra accueillir jusqu'à 32 Go de RAM et dispose de deux emplacements pour du stockage SSD au format M.2. Il intègre un affichage QHD (2560 x1440 pixels) en 15,6 pouces ou 17,3 pouces avec rafraîchissement 165 Hz.

Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs et des prises d'air situées sur et sous le châssis. La touche NitroSense permettra d'en contrôler le flux et il sera possible d'overclocker facilement CPU et GPU.

Le son est optimisé en DTS:X Ultra avec spatialisation 3D qui peut permettre par exemple de savoir d'où vient la menace dans un jeu. L'Acer Nitro 5 embarque des connectiques USB 3.2 Gen1 et Gen2 avec un Thunderbolt 4 (version Intel) ou un port USB 4 (version AMD).

L'Acer Nitro 5, sous Windows 11, sera graduellement disponible durant le premier trimestre 2022 avec la version 15,6 pouces / Intel à partir de 1549 €, la version 15,6 pouces / AMD à partir de 1599 euros et un Acer Nitro 5 en 17,3 pouces / Intel à partir de 1649 €.