Limiter la surconsommation tout en préservant l’environnement en vendant ou remplissant ses cartouches d'encre

Même si la dématérialisation des documents est toujours plus soutenue comme avec la facturation électronique qui devient obligatoire pour les entreprises ou encore tous les services administratifs de l'état (impôts..), de très nombreux Français sont équipés de matériel d’impression pour leurs documents et leurs réalisations de tous les jours, de la classique imprimante à jet d'encre utilisant des cartouches à l'imprimante laser avec son toner. Un moyen pratique qui nécessite toutefois une utilisation de cartouches d’encre plus ou moins importante en fonction de la consommation.

Les imprimantes d’entrée de gamme sont très abordables, et c'est voulu, car les constructeurs savent qu'ils génèreront leurs profits sur les cartouches d'encre, souvent très onéreuses. C'est cette même raison qui les a poussés à une obsolescence programmée qui a d'ailleurs fait réagir l'association Hop avec une plainte contre de nombreux fabricants d'imprimantes comme Epson par exemple.

Autre cas de figure, certaines cartouches neuves peuvent coûter aussi cher qu’un pack comprenant une imprimante neuve d’entrée de gamme avec les cartouches incluses... Une situation qui pousse le consommateur à investir quelques euros de plus pour un nouvel équipement tout neuf. Cependant, cette démarche est peu responsable pour l’environnement et pousse toujours plus à la surconsommation... d'autant plus qu'elle n'est pas bonne pour le pouvoir d'achat.

Afin de lutter contre ce phénomène, de plus en plus de revendeurs de cartouches d'encre ont décidé de riposter en proposant de récupérer vos cartouches vides voire même de vous les racheter ! Une manière relativement efficace d’attirer les utilisateurs de cartouches d’encre et de créer une démarche de recyclage efficace. De plus, en tant que spécialistes, ces derniers proposent bien souvent des prix plus bas que la marque officielle (ce n'est pas très difficile il faut avouer vu les tarifs..), vous serez alors doublement gagnant à vous lancer dans cette démarche. Vous pourrez par exemple acheter vos cartouches d’encre sur bureau-vallee.fr afin de les payer à prix réduit. Et une fois vos cartouches d’encre vides, ne les jetez pas, ce même site vous les rachète ! Intéressant pour votre portefeuille, mais aussi et surtout pour participer à la préservation de l’environnement.



Il existe de très nombreux acteurs dans ce domaine, dont certains spécialisés uniquement dans le rachat des cartouches d'encre, mais signalons que vous avez également la possibilité de conserver vos cartouches d'encre vides et de les remplir avec des kits dédiés (encre + seringue), un autre moyen de réaliser à la fois des économies et d'être écologiquement responsable en luttant contre la surconsommation.