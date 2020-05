Bon plan sur les jeux de société en promotion, mais aussi... les appareils de cuisine !

Google lance une nouvelle promotion via son service Acheter sur Google sur de nombreux jeux de sociétés et de produits de cuisine.

Le bon plan du jour concerne le service Acheter sur Google qui propose de nouvelles promotions sur une sélection de produits avec le code promotionnel MAI12 qui vous permettra de bénéficier de -12 % jusqu’à 100 € de remise maximum.

Pour rappel, Acheter sur Google est un service proposé par Google qui vous permet de réaliser des achats facilement avec votre compte Google, plus besoin de créer un compte sur tous les sites marchands. Vous pourrez donc commander directement depuis votre compte Google, de payer via Google Pay, de profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin de bénéficier de nombreuses promotions en continu comme celle présentée aujourd'hui.

L'offre est valable du 6 au 7 mai uniquement, alors n'hésitez plus.

Voici notre sélection des produits à ne pas rater lors de cette opération promotionnelle :

Jeux de société (tous les produits ici)

Appareils de cuisine (tous les produits ici)

