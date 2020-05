Bon plan : la box TV Android H6SE à moins de 30€ mais aussi Mecool ou Magicsee

Le bon plan du jour concerne la box TV H6SE qui est équipée d'un SoC Allwinner H616 Quad Core ARM Cortex A53 avec 16 Go de RAM et 32 Go de ROM. Le processeur graphique de cette box TV est le Mali G31 MP2 et son système d'exploitation est Android 10 (français ok).

Au niveau de la connectique, la box H6SE dispose d'un port Ethernet, d'un HDMI et de 3 ports USB 2.0, possède une sortie de Son Surround 5.1 et gère le WiFi double band. Elle prend en charge la lecture de carte TF jusqu'à 32 Go

Elle gère les formats HEVC H.265 et VP9, ce dernier permettant d'économiser 50% des ressources de bande passante, de quoi regarder votre film 4K sereinement. Elle prrend en charge le décodage matériel vidéo 8K x 4K UHD.

Vous trouverez la box TV H6SE en promotion chez Gearbest à 27 € au lieu de 39 € grâce au coupon de réduction GBCNH6SE avec la livraison à 2€.

Box H6SE Code promo: GBCNH6SE Quantité: 200



Mais aussi d'autres box TV en promotion sur Gearbest :

MeCool KM1 Deluxe Code promo: Vente flash Quantité: 200

MECOOL KM3 Code promo: Vente flash Quantité: 200

MeCool KM1 Collective Code promo: Vente flash Quantité: 200

Magicsee N6 Plus Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

