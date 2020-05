Bon plan : le PC portable gaming MSI GF65 à prix réduit, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne le PC portable gaming MSI GF65 qui est un ordinateur gaming haut de gamme avec son écran IPS de 15,6 pouces qui permet une résolution Full HD de 1920 x 1080 px. Il est équipé d'un SoC Intel® Core™ i5-9300H avec 8 Go de RAM et 512 Go en SSD. La carte graphique de cet ordinateur est la NVIDIA GeForce RTX 2060.

Enfin, le MSI GF65 a une autonomie estimée à environ 7 heures ce qui permet une utilisation personnelle ou professionnelle tout au long de la journée. Cet ordinateur a pour dimensions 359 mm x 21.7 mm x 254 mm avec un poids de 1,86 kg.

Vous retrouverez l'ordinateur portable gaming MSI GF65 à 1000 € au lieu de 1200 € chez Rue du Commerce.

Mais ce n'est pas le seul PC portable gaming à être en promotion :

