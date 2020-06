Bon plan Acheter sur Google : vélos, trottinettes, gyropodes,. tous électriques et proposés à prix cassé !

Pour rappel Acheter sur Google permet de réaliser des achats directement avec votre compte Google, sans créer un compte sur les autres sites marchands. Acheter sur Google en résumé c'est commander directement depuis votre compte Google en 1 clic, payer via Google Pay, profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin bénéficier de nombreuses promotions en continu.

Aujourd'hui, vous pourrez profiter de belles promotions grâce à deux opérations promotionnelles :

La première opération est disponible jusqu'au 12 juin 2020, et vous permet d'économiser 5 % jusqu'à 40 € sur tout le site, grâce au code promotionnel WELCOMEJUIN. Le code est valable seulement pour les 1 000 premières commandes et vous ne pourrez utiliser que 3 coupons au maximum.

La seconde opération est consacrée aux vélos et trottinettes électriques. Vous pourrez profiter de 12% de réduction jusqu'à 100 € sur une sélection d'articles avec les coupons de réduction JUNE3, JUNE12 et JUNE12A L’offre est disponible jusqu'au 7 juin 2020, mais valable seulement pour les 500 premières commandes et vous ne pourrez utiliser que 3 coupons au maximum. Toutes les promotions sont accessibles sur cette page dédiée.

Vous trouverez un grand choix de vélos électriques comme par exemple à 799 € avec le code JUNE12A pour le Ebike Fat 26" chez Darty, ou encore Le Velo Mad in Franc Le Sport Bleu (T50) à 1690 € toujours chez Darty avec le code JUNE12A.



Même chose du côté des trottinettes électriques avec par exemple la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro à 426 € avec le code WELCOMEJUIN chez Darty ou la Urbanglide Ride 81 Boost à 238 € avec le code JUNE12.

D'autres produits sont également en promotion comme les vélos hybrides, gyropodes, gyroroues et overboards ainsi que tous les accessoires type casques, protections, antivol,...



Dans tous les cas, le bon code de réduction vous sera automatiquement proposé avant le paiement. Pour rappel, toutes ces promotions sont accessibles ici.

