PlayStation 5 : où acheter sa console PS5 pour le lancement ? De nouveaux stocks disponibles aujourd'hui

Enfin, après le lancement dans certains pays comme le Japon ou les USA le 12 novembre dernier, c'est maintenant en France que la très attendue console de jeu vidéo PlayStation 5 de Sony est disponible officiellement.

Comme nous vous l'avions indiqué précédemment, des commerçants possèderont un stock de la nouvelle console pour cette sortie officielle en France, comme Amazon, Fnac, Boulanger, Leclerc, Cultura ou Cdiscount, mais tout se fera exclusivement en ligne, ce qu'avait déjà également confirmé Sony afin d'éviter les rassemblements devant les différents points de vente.

Pas de souci en revanche pour venir chercher en click & collect votre PS5 pour ceux l'ayant déjà précommandée.

Attention les stocks disponibles seront FAIBLES il faudra donc faire de fréquents refresh des pages ci-dessous pour espérer en acquérir une, sachant que Fnac devrait lancer les hostilités à 10h, que Amazon a annoncé une disponibilité à 13h, que Cdiscount devrait probablement ouvrir entre 9h et 11h, qu'elles seront également présentes chez Cultura et Leclerc, et que enfin aucune console ne sera disponible chez Micromania (les nouveaux stocks iront aux précommandes non encore honorées).

Bonne chance !