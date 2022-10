Activision Blizzard : Le Brésil valide le rachat par Microsoft et tacle Sony

Il y a quelques mois, on apprenait que les autorités brésiliennes se penchaient sur le rachat d'Activision / Blizzard par Microsoft, expliquant se donner le temps de définir si les modalités d'acquisitions ne constitueraient pas un déséquilibre du marché.

Sony en profitait pour aller se plaindre auprès de la commission, expliquant combien l'acquisition pourrait se montrer néfaste pour le secteur et surtout pour ses propres activités.

Rappelons que le rachat a été annoncé à quelque 68,7 milliards de dollars et que Sony s'y oppose principalement par peur de perdre l'accès à la franchise Call of Duty qui représente une colossale source de revenus pour son écosystème PlayStation, de par les royalties et commissions prélevées sur les microtransactions en jeu.

Le Brésil valide le rachat

Finalement, le Conseil d'administration de la défense économique (CADE) a tranché et ne voit aucun obstacle dans le rachat. La première instance, située en Arabie Saoudite s'était déjà prononcée en faveur de l'acquisition un peu plus tot.

L'Europe doit rendre sa décision d'ici novembre tout comme les USA, tandis que le Royaume-Uni doit se prononcer en mars 2023.

Le Brésil estime que le rachat ne faussera pas la concurrence, mieux encore, l'autorité écharpe Sony et son discours à charge contre Microsoft. Le compte rendu publié évoque ainsi que la concentration du secteur du jeu vidéo serait inférieure à 20% avec le rachat.

Sony en prend pour son grade

La Commission indique par ailleurs que même si "le catalogue de jeux Activision Blizzard devenait exclusif à l'écosystème Microsoft après l'opération, cela ne représenterait pas une réduction substantielle des niveaux de concurrence sur les marchés en aval."

Elle pointe du doigt Sony en indiquant que son rôle consiste en "la protection de la concurrence comme un moyen de promouvoir le bien-être des consommateurs brésiliens, et non la défense des intérêts particuliers de concurrents spécifiques" renvoyant ainsi Sony et ses remarques dans les cordes.