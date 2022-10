"Rachat d'Activision Blizzard : Microsoft explique en quoi ce serait une bonne chose pour tous"

Alors que Sony fait tout son possible pour faire capoter le rachat d'Activision / Blizzard par Microsoft, la marque américaine plaide sa cause.

L'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a été un véritable coup de tonnerre sur le marché du jeu vidéo cette année. Non content d'annoncer le rachat le plus cher de l'histoire avec 68,7 milliards de dollars sur le tapis, Microsoft deviendrait également l'un des plus grands éditeurs au monde avec plus de 15000 développeurs au compteur.

Depuis, une partie du secteur se félicite de l'entreprise, notamment au sein de Blizzard Activision : les deux entités ont souffert de conditions de travail désastreuses et de nombreux cas de harcèlement sexuel ces 6 derniers mois. Un des plus grands syndicats US se réjouit également du rachat, annonçant que la culture d'entreprise de Microsoft permettrait d'assainir Activision et Blizzard.

Sony s'oppose au rachat

Bonne nouvelle également pour les joueurs qui peuvent espérer voir certains titres uniquement sortis sur consoles se voire porter sur PC, et inversement puisque le département Xbox a martelé qu'il s'emploierait à décliner le maximum de franchises sur un maximum de plateformes, y compris concurrentes.

Néanmoins, l'annonce ne fait pas l'affaire de Sony qui s'inquiète de voir la franchise Call of Duty quitter sa plateforme PlayStation. L'accord en cours avec Activision garantit la diffusion des prochains CoD sur les trois prochaines années, et Microsoft a proposé de s'engager sur au moins trois années supplémentaires avant de renégocier le contrat... Insuffisant pour Sony qui tire une fortune colossale des commissions imposées sur les microtransactions au coeur de la franchise... Depuis, Sony s'emploie donc à tenter de faire échouer le rachat en se plaignant après des différentes commissions et régulateurs qui doivent se prononcer sur la légalité du rachat.

Microsoft s'explique

Microsoft a donc pris la parole sur une page dédiée pour expliquer au combien le rachat d'Activisio-Blizzard profitera à l'ensemble du secteur.

Le département Xbox annonce ainsi 9 avantages principaux au rachat :

Avantages pour les joueurs

Plus de jeux sur plus d'appareils y compris Xbox, PlayStation, téléphones et jeux en ligne

Choix du mode et du lieu d'achat des jeux grâce aux options d'abonnement ou achat unique

Pour 95% des joueurs jouant sur smartphone, des alternatives aux offres de jeux des plateformes mobiles dominantes

Avantages pour les créateurs de jeux

Davantage de moyens de mettre en avant leurs jeux à un plus grand nombre de joueurs grâce au soutien et investissements ainsi qu'un meilleur accès aux joueurs

Meilleurs revenus et règles de marché plus équitables grâce à nos règles de marché applicatif

Plus de flexibilité dans les systèmes de paiement et l'expérience qu'ils proposent à leurs fans.

Pour l'industrie du jeu

Plus de concurrence sur mobile alors qu'une poignée domine actuellement le marché

Plus grande concurrence dans le secteur des jeux traditionnels sur lequel Sony et Nintendo resteront les plus importants

Accent sur la mise en place d'une culture d'entreprise positive et augmentation des investissements dans les studio Microsoft et les écosystèmes créatifs partout dans le monde.

Pas certain que les arguments avancés permettent à Microsoft d'avoir un impact sur les décisions des régulateurs. Néanmoins, la marque soigne son image pour garantir que le rachat ne déséquilibrera pas le marché.