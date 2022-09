State of Play : Sony dévoile une bande annonce explosive de Tekken 8

Sony a attaqué fort avec son State of Play en présentant d'emblée ce qui se présente comme l'un des plus populaires jeu x de combat en devenir.

Sony a donné le coup d'envoi de son State of Play avec la diffusion d'une bande-annonce pour Tekken 8, le fameux jeu de baston de Bandai Namco.

La franchise très populaire parmi les joueurs reviendra ainsi avec un 8e volet qui se veut particulièrement brutal : la bande-annonce donne le ton en présentant un affrontement bestial entre Jin Kazama et Kazuya Mishima.

Le combat est proposé avec un rendu en temps réel et présente du gameplay : on retrouve ainsi certains combos et coups des deux protagonistes, mais également de nouvelles esquives. Des effets de ralenti mettent en scène certaines actions (il y a peu de chance que ces effets restent lors des parties) permettant de mieux mettre en avant les graphismes particulièrement réussis (contraction des muscles, grain de peau, effets de lumière...).

Bandai Namco aurait procédé à une modernisation de son titre : le précédent volet date tout de même de 7 ans déjà. N'a été évoquée pour l'instant que la version PlayStation du jeu reste à savoir s'il sortira uniquement sur PS5 ou également sur PS4, et s'il sortira également sur les consoles de Microsoft (Xbox One et Xbox Series) par la suite.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.