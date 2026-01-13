La société 1X déploie une mise à jour majeure pour son robot humanoïde domestique NEO, le 1X World Model.

Cette IA permet au robot de transformer des instructions vocales ou textuelles en compétences physiques inédites, en apprenant directement à partir de vidéos disponibles sur internet.

Cela constitue une étape clé vers des robots véritablement autonomes et capables de s'auto-perfectionner.

Du virtuel au réel : comment NEO apprend-il ?

Le cœur de cette innovation repose sur un modèle d'intelligence artificielle basé sur l'analyse de vidéos à grande échelle. Plutôt que de dépendre de comportements préprogrammés ou de données collectées par des opérateurs humains, le robot NEO peut désormais puiser dans l'immense réservoir de connaissances visuelles d'internet.

Il observe comment les humains interagissent avec leur environnement pour ensuite généraliser ces comportements à des situations inédites.

Le processus est conçu pour être direct pour l'utilisateur : une simple commande vocale ou textuelle suffit. Le robot analyse alors la scène avec ses caméras, génère des prédictions visuelles des actions futures, et un modèle de dynamique inverse intégré traduit ces prédictions en mouvements précis.

Bernt Børnich, PDG et fondateur de 1X, affirme que « c'est le point de départ de la capacité de NEO à s'enseigner lui-même à maîtriser presque tout ce que vous pourriez penser à lui demander ».

Des démonstrations bien au-delà des attentes

Pour illustrer cette nouvelle capacité, 1X a diffusé une vidéo de démonstration éloquente. On y voit NEO accomplir des tâches quotidiennes, comme préparer une boîte à déjeuner, même avec des objets qu'il n'a jamais rencontrés auparavant. Cette capacité de généralisation est un des piliers de cette nouvelle forme d'intelligence artificielle.

NEO’s Starting to Learn on Its Own pic.twitter.com/dOlzeWtWnc — 1X (@1x_tech) January 12, 2026

Plus impressionnant encore, le robot gère des actions totalement nouvelles sans aucun exemple préalable dans sa base de données. Il parvient à ouvrir une porte coulissante, manipuler un abattant de toilettes, repasser une chemise ou même brosser les cheveux d'une personne.

Selon Daniel Ho, chercheur en IA chez 1X, « vous pouvez transformer n'importe quelle instruction en une action robotique entièrement autonome ».

Vers une boucle d'apprentissage autonome

Au-delà des tâches individuelles, c'est toute la philosophie d'amélioration du robot qui change. Les robots humanoïdes traditionnels sont freinés par la collecte de données, un processus lent et coûteux dépendant d'opérateurs humains.

Le 1X World Model permet à NEO de collecter ses propres données en interagissant avec le monde, créant une boucle d'apprentissage auto-renforçante.

Cette approche le rend également plus robuste dans des environnements imprévisibles, comme une maison où l'éclairage change et le désordre évolue constamment.

Pour les plus intéressés, NEO est déjà disponible en précommande au prix de 20 000 dollars, avec des livraisons prioritaires prévues pour 2026, ainsi qu'une option d'abonnement à 499 dollars par mois. L'avenir nous dira si ce modèle d'apprentissage continu tiendra toutes ses promesses.