Le monde de la robotique humanoïde s'apprête à connaître un bouleversement majeur. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, vient d'annoncer son entrée fracassante dans ce domaine en pleine expansion.

L'entreprise de Mark Zuckerberg ne compte pas faire les choses à moitié : elle prévoit d'investir massivement dans le développement de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle, capables d'assister les humains dans leurs tâches quotidiennes.

Un projet ambitieux porté par les Reality Labs

Meta a créé une nouvelle équipe au sein de sa division Reality Labs, déjà connue pour ses travaux sur la réalité virtuelle et augmentée. Cette équipe, dirigée par Marc Whitten, un ancien cadre de General Motors et Amazon, aura pour mission de développer à la fois le matériel robotique et les logiciels d'intelligence artificielle nécessaires à leur fonctionnement.

Andrew Bosworth, le directeur technologique de Meta, a expliqué dans un mémo interne vouloir pousser la recherche et développement en robotique dans le but d'exploiter au mieux les capacités de ses modèles d'IA Llama.

L'ambition de Meta est claire : concevoir des robots capables d'assister les humains dans leurs tâches domestiques. Imaginez un assistant robotique capable de plier vos vêtements, ranger votre vaisselle ou vous apporter un verre d'eau ! Ces tâches, si simples pour nous, représentent un défi colossal pour les robots.

Pour y parvenir, Meta mise sur :

Une intelligence artificielle avancée

Des capteurs de pointe

Une conception mécanique innovante

L'entreprise ne compte pas se lancer seule dans l'aventure. Elle est déjà en discussion avec des spécialistes du domaine comme Unitree Robotics et Figure AI pour développer ces technologies révolutionnaires.



Un investissement massif dans l'IA et la robotique

Meta ne lésine pas sur les moyens. L'entreprise prévoit d'investir la somme colossale de 65 milliards de dollars cette année pour financer ses recherches en IA, robotique et technologies connexes. Un budget qui témoigne de l'importance stratégique de ce projet pour l'avenir du groupe.

Tesla Bot, du travailleur infatigable au robot compagnon

Contrairement à d'autres acteurs comme Tesla, qui a déjà présenté son robot humanoïde Optimus, Meta ne prévoit pas, dans l'immédiat, de commercialiser ses propres robots.

L'entreprise adopte plutôt une approche similaire à celle de Google avec Android : développer les technologies de référence que d'autres constructeurs pourront ensuite utiliser pour créer leurs propres robots.



Un marché en pleine effervescence

Meta n'est pas seul sur ce créneau prometteur. D'autres géants de la tech comme Tesla, Apple et Nvidia nourrissent également de grandes ambitions dans le domaine de la robotique humanoïde.

Cette concurrence féroce promet d'accélérer les innovations et pourrait bien transformer radicalement notre quotidien dans les années à venir même s'il faudra d'abord réussir la jonction entre robotique avancée et intelligence artificielle véritablement capable d'autonomie et de polyvalence.



Malgré l'enthousiasme et les investissements massifs, le chemin vers des robots humanoïdes performants reste semé d'embûches. Les chercheurs ont constaté que les avancées spectaculaires de l'IA dans le domaine du langage, qui ont permis le développement de chatbots sophistiqués, ne se traduisent pas nécessairement par une meilleure compréhension du monde physique.

Robot humanoïde Figure IA

Par ailleurs, l'arrivée de robots humanoïdes dans nos foyers soulève de nombreuses questions éthiques et sociétales. Comment garantir la sécurité des utilisateurs ? Quelle place accorder à ces assistants robotiques dans nos vies ? Comment protéger notre vie privée face à des machines potentiellement connectées en permanence ?

L'arrivée de Meta dans le monde de la robotique humanoïde ne peut que stimuler un peu plus un secteur de plus en plus dynamique. Si l'entreprise parvient à relever les défis techniques et éthiques qui l'attendent, elle pourrait bien révolutionner notre façon de vivre et d'interagir avec la technologie.