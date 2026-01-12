Une étude fascinante révèle que les abeilles peuvent comprendre des concepts mathématiques de base comme l'addition et la soustraction.

Cette découverte surprenante suggère que les mathématiques ne sont pas une invention purement humaine, mais un langage potentiellement universel qui pourrait un jour nous permettre de communiquer avec des intelligences extraterrestres, en dépit des vastes distances interstellaires.

Des insectes aux capacités cognitives insoupçonnées

Pour tester l'universalité d'un langage, les chercheurs se sont tournés vers une intelligence radicalement différente de la nôtre : celle des abeilles. Bien que notre dernier ancêtre commun remonte à plus de 600 millions d'années, ces insectes sociaux ont développé, tout comme nous, des systèmes de communication complexes et vivent au sein de sociétés organisées.

Entre 2016 et 2024, une série d'expériences a mis en lumière leurs compétences stupéfiantes. En entraînant des spécimens à associer des symboles à des opérations simples en échange d'eau sucrée, les scientifiques ont démontré qu'elles pouvaient additionner ou soustraire une unité, comprendre le concept de zéro, et même classer des quantités comme paires ou impaires.

Les mathématiques, un langage inné plutôt qu'inventé ?

Ces résultats sont d'autant plus marquants que le cerveau d'une abeille ne compte qu'un million de neurones, contre environ 86 milliards pour un être humain.

Pourtant, avec ce « matériel » cognitif extrêmement limité, elles parviennent à saisir les fondements de l'arithmétique, une capacité que l'on pensait réservée à des espèces bien plus complexes.

La capacité d'ajouter ou de retirer une unité est la pierre angulaire permettant de représenter tous les nombres naturels. Si deux espèces aussi éloignées que l'homme et l'abeille développent indépendamment ces notions, cela suggère que les mathématiques ne sont peut-être pas une pure construction humaine, mais plutôt une conséquence naturelle de l'intelligence.

Vers un premier contact basé sur les nombres

Cette hypothèse n'est pas nouvelle ; Galilée décrivait déjà l'univers comme un grand livre « écrit en langage mathématique ». La science-fiction, du film "Contact" à la série "Le Problème à trois corps", a largement exploré cette idée d'un dialogue avec des aliens fondé sur les nombres premiers ou la logique formelle.

Les expériences sur les abeilles donnent un poids concret et scientifique à cette théorie. Si une intelligence extraterrestre existe et possède une cognition suffisamment avancée, elle maîtrisera probablement les bases des mathématiques.

Le prochain défi sera de déterminer si ces concepts peuvent passer de l'arithmétique simple à des idées plus abstraites, ouvrant la voie à une redéfinition de l'intelligence elle-même.