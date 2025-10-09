Les services de streaming et autres plateformes par abonnement font désormais partie intégrante de notre quotidien. Selon une enquête récente menée par Spliiit, une plateforme de partage d'abonnements, 70% des Français possèdent au moins un abonnement payant, avec une moyenne de trois abonnements par personne.

Même si la consommation de contenu numérique paraît aujourd'hui être un aspect essentiel de notre vie quotidienne, elle cache une question de plus en plus préoccupante : les « abonnements fantômes », ces prélèvements mensuels pour des services que nous n'utilisons plus.

Pourquoi persistons-nous à payer des frais pour des services que nous n'utilisons plus ?

D'après une étude réalisée par Spliiit, une étonnante vérité financière se dessine : un tiers des Français admettent avoir déjà payé pour un abonnement négligé, cette proportion grimpant à 45 % chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans. Au total, environ 15 % des abonnements payants ne seraient pas exploités. Il y a plusieurs causes à ce gaspillage :

Le souhait de réutiliser le service à l'avenir (38 %).

Tout simplement, 27 % des cas se résument à un oubli de l'abonnement.

L'appréhension de rater un contenu exclusif (16 %).

La simple paresse administrative de résilier (8 %).



Cette situation met en lumière l'ambivalence de notre attitude envers le numérique : nous désirons un accès sans limite, pourtant nous sommes finalement submergés par la profusion d'offres.

Quels sont les services qui sont le plus touchés par ce phénomène ?

Il n'est pas surprenant que les géants du streaming soient ceux qui sont le plus populaires auprès des Français, et donc les plus susceptibles de devenir des « abonnements fantômes ». Le classement est dominé par Netflix (52 % des répondants), suivi de Prime Video (45 %) et Disney+ (39 %). En matière de streaming musical, Spotify attire 37 % des utilisateurs. YouTube Premium se joint à ce classement des cinq premiers avec une part de 32 %.



Pour près de la moitié des Français, dont 13% d'entre eux dépensent plus de 50 euros, le coût moyen s'élève à 25 euros par mois. L'accumulation de ces services, même s'ils ne sont pas utilisés, finit par représenter un fardeau significatif pour le budget des familles.

Comment lutter contre ces « abonnements fantômes » ?

Face à cette situation de générosité excessive, diverses mesures émergent pour aider les consommateurs à reprendre le contrôle de leurs dépenses. Une approche évidente serait de réaliser périodiquement un examen de ses mouvements bancaires pour identifier et résilier les services superflus. Cependant, une autre pratique gagne en popularité : le partage d'abonnement. Des plateformes comme Spliiit, qui sont à l'origine de cette étude, se sont spécialisées dans la simplification du partage des frais d'abonnements familiaux entre individus.



Ce modèle de « co-abonnement » permet de ne payer qu'une fraction du prix tout en conservant l'accès à la prestation. Il s'agit d'un moyen d'optimiser ses dépenses tout en conservant le confort du numérique, transformant une utilisation passive en une gestion active et économique.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'usage partagé du compte est-il permis ?

Oui, à condition qu'il respecte les conditions d'utilisation des services. Plusieurs services tels que Netflix, Spotify, et d'autres proposent des options « Famille » ou multi-écrans qui autorisent l'utilisation par plusieurs utilisateurs, généralement dans le cadre d'un seul foyer. Des plateformes comme Spliiit, expertes en co-abonnement, facilitent cette connexion tout en adhérant aux lois existantes.

Comment puis-je identifier des souscriptions non requises ?

La méthode la plus fiable est de consulter vos relevés bancaires des derniers mois. Listez tous les abonnements réguliers que vous avez pour des services numériques (comme Netflix, Spotify, Amazon Prime, etc.) et réfléchissez à la date de votre dernière utilisation. Si vous ne l'avez pas employé depuis plus de deux mois, il serait peut-être sage d'annuler votre souscription.

Quel est le montant d'économie potentiel que l'on pourrait réaliser grâce au partage d'abonnement ?

Il peut y avoir des économies considérables. Si vous optez pour un abonnement « Famille » à 20 euros par mois et le divisez entre trois autres personnes, votre coût s'élèvera alors à seulement 5 euros. Au cours d'une année, et en déployant cette stratégie à différents services, l'économie peut aisément se chiffrer en plusieurs centaines d'euros.