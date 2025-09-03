Les prix des services de streaming s'envolent, poussant les utilisateurs à trouver des alternatives pour alléger leurs factures.

Parmi elles, la plateforme française Spliiit met en relation des abonnés et des inconnus pour partager les frais. Mais cette pratique, qui se présente comme une solution intelligente face à la montée des coûts, ne plaît pas du tout aux géants de l'industrie comme Netflix, Disney et Apple, qui voient là une concurrence déloyale et une violation de leurs conditions d'utilisation.

Pourquoi ces géants attaquent-ils de nouveau Spliiit ?

Ce n'est pas la première fois que ces "Goliath" s'attaquent à la start-up française. En 2021 déjà, une action en justice avait été lancée par l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), une coalition anti-piratage. Le tribunal avait alors jugé l'affaire trop complexe. Aujourd'hui, les poursuites sont relancées. Les plateformes s'appuient sur des notions assez floues dans leurs conditions générales d'utilisation, notamment la définition du terme "foyer" pour le partage de comptes. La justice a cependant ordonné une médiation entre les parties avant un éventuel procès.

La plateforme de partage est-elle vraiment illégale ?

Spliiit, de son côté, se montre confiant. L'entreprise française revendique plus d'un million d'utilisateurs en France et 1,6 million en Europe. Le PDG, Jonathan Lalinec, assure que son service respecte les règles d'utilisation des plateformes et qu'il est totalement légal d'utiliser les noms des entreprises concernées.

Selon lui, Spliiit n'est pas un parasite, mais un service qui permet de vendre plus d'abonnements, car il s'adresse à des personnes qui, sans cette option de partage, n'auraient tout simplement pas souscrit à un abonnement.

Quelles sont les conséquences d'une victoire de Netflix et Apple ?

L'enjeu de cette confrontation est majeur.Si les géants du streaming remportent la bataille, cela pourrait être la fin des plateformes de partage de comptes.

Les conséquences pour les utilisateurs seraient considérables. Face à des prix qui dépassent les 20 euros par mois pour certains services, de nombreux consommateurs devraient soit payer le prix fort, soit renoncer purement et simplement à leurs abonnements. La bataille juridique promet d'être serrée, les deux camps restant fermement campés sur leurs positions avant la médiation ordonnée par la justice.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la plateforme Spliiit ?



C'est un service qui met en relation des personnes pour partager les frais d'abonnements numériques (streaming, jeux, logiciels), en prélevant une commission sur les transactions.

Quels services sont concernés par ce conflit ?



Le conflit oppose Spliiit à des géants du streaming comme Netflix, Disney+ et Apple, mais la plateforme propose le partage de plus de 300 services, y compris Spotify ou Prime Video.

Quel est le point de vue des plateformes de streaming ?



Elles considèrent que le partage d'abonnements avec des tiers via Spliiit est une violation de leurs conditions générales d'utilisation, et qu'il s'agit d'un manque à gagner.