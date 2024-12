Le mois de novembre n'a pas été très favorable pour les ventes de véhicules neufs, quelle que soit leur motorisation, en Europe. Le nombre d'immatriculations a chuté de 1,9% sur un an et c'est en France que le recul est le plus marqué (-12,7%), suivi de l'Italie (-10,8%), selon les données de l'ACEA.

Les ventes de véhicules électriques ont connu un sévère recul de 9,5%, toujours tirées vers le bas par l'Allemagne et son abandon des subventions (-21,8%) mais aussi par la France qui affiche une reculade de 24,4% sur fond de réduction des aides à l'achat et d'incertitudes économiques. Leur part de marché en novembre atteint tout de même 15%, bien au-dessus du diesel.

Les ventes de véhicules électriques en berne

La représentation de l'électrique faiblit parmi l'ensemble des motorisations et tombe à 13,4% sur le décompte depuis le début de l'année, ce qui n'est pas un signe très encourageant alors que les constructeurs déploient plus significativement leurs offres et tentent de descendre sous les 30 000 €.

Les achats de véhicules neufs se reportent plutôt sur les modèles hybrides, avec de grosses disparités entre les deux catégories.

Les hybrides non rechargeables continuent en revanche d'afficher une belle croissance de 18,5%, ce qui leur permet d'atteindre une part de marché de 33,2%. Les hybrides rechargeables poursuivent de leur côté leur décrue (-8,8%).

L'hybride désormais devant l'essence

Les hybrides non rechargeables sont désormais la principale motorisation choisie dans les véhicules neufs en Europe en novembre, devant les motorisations essence qui conservent malgré tout une part de marché au-dessus de 30%.

L'inversion des parts de marché est désormais sensible mais l'essence conserve un léger avantage sur les ventes cumulées depuis le début de l'année et qui devrait s'effacer l'an prochain.

Les ventes de diesel sont toujours en recul sensible et ne représentent plus que 10,6% des nouvelles immatriculations, derrière les ventes de véhicules électriques. Le diesel ne fait plus recette sur la quasi-totalité des marchés européens.